Geschreven door Idse Geurts 23 mei 2022 om 10:05

Ajax en Bayern München zijn dichtbij een akkoord over de transfer van Ryan Gravenberch. Dit meldt transferspecialist Fabrizio Romano op Twitter. Aangezien Bayern en Gravenberch al sinds maart een persoonlijk akkoord hebben, lijkt vrijwel niks meer een overgang van de middenvelder in de weg te staan.

Volgens Romano bevestigt Bayern-directeur Hasan Salihamidzic dat de transfer zo goed als rond is. “We voeren goede gesprekken met Gravenberch. We willen onze selectie versterken over meerdere linies”, stelt de directeur. De laatste details moeten nog worden gladgestreken, maar daarna lijkt Gravenberch naar Duitsland te vertrekken. Romano stelt dat Gravenberch bij Bayern een contract tot 2027 zal tekenen. Deze persoonlijke overeenkomst is al gesloten in maart.

Naast Gravenberch, wordt ook Noussair Mazraoui snel gepresenteerd bij Bayern. Deze overgang is al volledig in kannen en kruiken. De rechtsback maakt een transfervrije overstap naar de Duitse recordkampioen. Volgens Romano heeft Mazraoui ook al zijn medische keuring bij Bayern doorstaan. Het is dus echt nog een kwestie van tijd voordat de transfer wordt aangekondigd.