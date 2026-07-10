'Romelu Lukaku in beeld bij Ajax': "Nog maar één groot obstakel"

Romelu Lukaku (9) viert een goal van België op het WK

Romelu Lukaku (9) viert een goal van België op het WK Foto: © Pro Shots

Het Ajax-café is ook deze week weer geopend, want er staat weer het nodige te gebeuren bij de club uit Amsterdam. Wij houden jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes, geruchten en roddels uit de voetbalwereld, maar voel je ook vrij om off-topic te gaan in de comments.

Vrijdag 10 juli: Jordi Cruijff zet hoog in bij de zoektocht naar een nieuwe spits. "Bronnen melden namelijk aan SoccerNews dat Cruijff graag Romelu Lukaku naar Ajax wil halen. De 33-jarige Belg staat momenteel tot de zomer van 2027 onder contract bij Napoli. Daar komt met Max Allegri een trainer die het catenaccio-voetbal tot zijn eigen filosofie heeft gemaakt. Een filosofie die niet goed past bij de inmiddels ouder wordende spits", schrijft Matthijs Klerkx. De komst van de 'supersub' bij de Rode Duivels is echter niet zomaar beklonken. "Rest er in het verhaal tussen Ajax en Lukaku nog maar één groot obstakel: het salaris van de Belgische superspits", vervolgt de verslaggever. "De 131-voudig Belgisch international, die als tiener al een sensatie werd en tot nu toe 324 goals scoorde in net iets minder dan 700 duels als professional, verdient in Napels meer dan 7 miljoen euro per jaar", vervolgt Klerkx over de grootverdiener.