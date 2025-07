Ron Jans begint plotseling over Ajax: "Ik kom niet uit Amsterdam"

"We hebben een halve stap gezet. Maar dat is eigenlijk een driekwartstap. Dit geven we niet meer weg", is Jans zelfverzekerd op de persconferentie, geciteerd door RTV Utrecht. "We mogen best wat zelfverzekerdheid en vertrouwen uitstralen. Ik kom niet uit Amsterdam. Daar werden ze vorig seizoen wel erg bescheiden. Dat heeft ze misschien wel het kampioenschap gekost."

"Ik hou niet van dat gebluf maar ik hou er zeer ernstig rekening mee dat we naar de volgende ronde gaan", aldus de trainer. Victor Jensen sluit zich daarbij aan: "Het is zeker nog niet klaar, we moeten nog 90 minuten spelen. Maar we hebben een goed wedstrijdplan en we hebben het gevoel dat we dit niet meer weg mogen geven."