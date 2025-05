Ron Jans genoemd in Ajax-zoektocht: "Is een gelouterd iemand"

"Mogen wij in deze uitzending een naam opwerpen die nog niet genoemd is? Zou het niet een redelijke klus zijn voor iemand als Ron Jans?", vraagt Wijffels zich hardop af in de AD Voetbalpodcast. "Het is een Nederlandse trainer, hij heeft de ervaring en zal het geen punt vinden om de realiteit van het moment te moeten omarmen."

Wijffels gaat verder: "Er wordt altijd gezegd dat Ron Jans niet bij een topclub kan, maar is dat zo? Het is een gelouterd iemand die de beperkingen kent. Bij Ajax hebben ze met Dave Vos een talentvolle trainer die gaat groeien. Laat hem groeien aan de hand van een ervaren trainer die weet hoe je een team bouwt."

"Dat hoeft van mij niet per se Ron Jans te zijn, maar zoiets. Dat is misschien helemaal niet gek in de situatie waarin Ajax nu verkeert", denkt de journalist. "De realiteit van Ajax is dat je iemand nodig hebt wiens carrière niet bij Ajax wordt gemaakt of gebroken door het feit dat bij Ajax de bomen niet meer tot de hemel reiken, maar er ook bomen worden afgezaagd. Zijn (die van Jans, red.) carrière wordt niet meer gemaakt of gebroken. Dat zoek je momenteel. En of dat nu voor één of twee jaar is? Het liefst heb je iemand voor drie jaar, maar kan dat nog wel in het voetbal van nu?", besluit Wijffels.