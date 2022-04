Geschreven door Idse Geurts 19 apr 2022 om 10:04

Ron Jans ziet zichzelf niet als nieuwe trainer van Ajax. Dit meldt de huidige trainer van FC Twente in Rondo. Nu Erik ten Hag na dit seizoen lijkt te vertrekken bij Ajax, gaan er allerlei geruchten de rondte over een mogelijke opvolger. In het programma op Ziggo werd ook de naam van Jans aangehaald. De ervaren oefenmeester zal de baan echter, mocht de mogelijkheid zich aandoen, niet aannemen.

“Dat gaat niet gebeuren”, antwoord Jans stellig op de vraag of hij de nieuwe trainer van Ajax kan worden. “Ik heb mijn contract verlengd en mijn ja-woord gegeven aan een aantal mensen. Dat ga ik voor geen enkele club inruilen. Er roepen zo veel mensen iets. Het is heel sympathiek van David (Endt, de sportjournalist die Rons noemde als kandidaat), maar ik heb niet het gevoel dat heel Nederland dat roept”, stelt Jans.

Ook weet Jans niet of hij überhaupt wel leiding wil geven aan een ’topclub’. “Op een gegeven moment ben je weleens benieuwd, maar zou je het ook aandurven? Ja. Zou je het ook aankunnen? Dat weet ik niet. Die vraag zal altijd onbeantwoord blijven denk ik”, besluit de trainer van FC Twente.