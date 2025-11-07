Ron Jans in 'tirade' over Heitinga: "We moeten hiermee stoppen!"

Ron Jans vindt het verschrikkelijk dat John Heitinga donderdag is ontslagen bij Ajax. De coach van FC Utrecht eist meer respect voor trainers, zo maakte hij duidelijk na de Europa League-wedstrijd tegen FC Porto.

Jans hoorde het nieuws over Heitinga voor die wedstrijd, maar ook na het duel was hij nog gefrustreerd. "Ik vind het verschrikkelijk", begon hij volgens NU.nl zijn 'tirade'. "John is een goede trainer en een goed mens, die in een moeilijke situatie zat. Hoe mensen met ons trainers omgaan... Ze zeggen altijd: Jullie worden voor je werk betaald en daarom moeten jullie maar alles slikken."

"We moeten hiermee stoppen", benadrukte Jans, die niet vertelde wie hij precies bedoelde. "Met de reguliere pers heb ik niet zoveel problemen. Maar wel met wat erbij komt kijken. Mensen die vragen stellen om spelers en trainers uit de tent te lokken, bijvoorbeeld in praatprogramma's en op sociale media. Ga normaal met ons om!", is zijn boodschap.

Ook richt Jans zich tot zijn collega's. "Ik wil ons trainersgilde oproepen: bijt van je af! We moeten dit niet accepteren." De FC Utrecht-trainer gaat nog contact zoeken met Heitinga, zo vertelde hij. "Dat doe ik altijd met trainers, ook als ik ze niet aardig vind. Ik weet alleen niet of ik zijn contactgegevens heb."