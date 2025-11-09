AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Ron Jans komt met duidelijk signaal: "Complimenten aan hem"

Tom
bron: ESPN
Ron Jans
Ron Jans Foto: © Pro Shots

Ron Jans is door het dolle heen na de 2-1 overwinning van zijn ploeg FC Utrecht op Ajax. De Domstedelingen wisten door twee kopgoals van Matisse Didden en Sebastien Haller de overwinning over de streep te trekken.

"Dat is uiteindelijk het hoogtepunt", doelt Jans tegenover ESPN op de zege. "Dat we in een negatieve fase zaten en er in een week tijd wel wat gebeurd is". Via twee kopdoelpunten, van onder andere oud-Ajacied Haller wisten de Domstedelingen te winnen. "Dat is zo makkelijk, hè? ", stelt Jans. "Volgens mij kan je bij elke supermarkt een sleutel kopiëren. Die sleutel is gewoon dat je iemand hebt die een goede trap heeft en koppers hebt met lengte en dat je erop oefent. Ik heb Willem Janssen al een groot compliment gegeven in de kleedkamer. Ik heb deze overwinning aan hem opgedragen, als hij maar niet gaat vliegen."

Veel Ajacieden beklaagden zich om het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie. "Complimenten aan Danny Makkelie", benoemt de Utrecht-trainer daarentegen. "Hij heeft er echt een mannelijke wedstrijd van gemaakt. Hij heeft wel wat kleine overtredingen laten lopen en Rob Dieperink heeft het goed gedaan als beste VAR van Nederland, want dit was gewoon een overtreding. Je moet fluiten voor wat er gebeurt en niet in de geest van. Het gaat erom dat er een goal uitkomt."

