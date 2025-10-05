Ron Jans oordeelt: "Van de topclubs zijn zij het meest stabiel"

"Het is natuurlijk een heel mooie wedstrijd, met heel goede herinneringen van vorig jaar", begon Jans na afloop van het duel van donderdag voor de camera van FC Utrecht. Het duel dat de hoofdtrainer van de Domstedelingen bedoelt eindigde in De Kuip in 1-2. "Toen was het de eerste wedstrijd na de winterstop en nu is het in een fase waarin het met ons wat minder gaat, maar het zou mooi zijn om daar weer een stap vooruit te maken."

"Van de topclubs zijn zij op het moment, zeker qua resultaten en soms qua wedstrijden, het meest stabiel", meent de oefenmeester. "Zij moesten tegen Aston Villa, dus ook zij hadden een donderdagavondwedstrijd. Ik heb ook wedstrijden gezien waarin ze het moeilijk hadden, Europees en Excelsior-uit. Wij moeten ons gewoon weer herstellen en met een goede kop naar De Kuip gaan", aldus Jans.