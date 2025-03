Ron Jans over oud-Ajacied: "Lopen is niet z'n grootste kwaliteit"

"David is door mij altijd al, maar ook door de ploeg, enorm gewaardeerd", geeft Jans aan in gesprek met Voetbal International. "Ik zie in hem enorm veel potentie. Hij is laat in het betaald voetbal gekomen en heeft fysieke problemen gehad, maar ik vind dat hij heel veel kan. Hij werkt heel hard voor de ploeg en dat hebben we nodig", beseft de oefenmeester.

"Haller is een heel goed aanspeelpunt, maar lopen is niet z'n grootste kwaliteit. En ook Ohio moet daar stappen in maken", zegt de FC Utrecht-trainer. Min maakte van alle FC Utrecht-spitsen de meeste minuten. In 22 wedstrijden kwam hij tot vier goals en twee assists. Tegen PSV speelde Min naast Haller.