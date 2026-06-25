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Ronald de Boer: "Bij Ajax ging dat voor m'n gevoel vaak verkeerd"

Niek
Ronald de Boer in de Johan Cruijff Arena (voor Ajax - Besiktas)
Ronald de Boer in de Johan Cruijff Arena (voor Ajax - Besiktas) Foto: © BSR Agency

Het Nederlands elftal neemt het tijdens de derde groepswedstrijd van het WK op tegen Tunesië en de grote vraag is met welke opstelling Oranje zal beginnen. Als het aan Ronald de Boer ligt, dan begint voormalig Ajacied Brian Brobbey op de bank. 

"Nederland is al door, dus wat dat betreft is de grootste druk eraf. Ik denk dan: hoe kunnen we Malen aan het scoren krijgen? Ik heb bij hem het gevoel dat wanneer dat ene balletje erin vliegt, er meer zullen volgen", legt hij uit in een interview op de website van VI. "De wedstrijd tegen Tunesië is voor hem een uitgelezen mogelijkheid om dat vertrouwen te krijgen. Het is bij hem echt een vertrouwenskwestie, want scoren kan hij wel. Zet hem dan in de spits tegen Tunesië en geef Brobbey rust, want Brobbey is best fragiel", beseft De Boer.

"De wedstrijd wordt ook nog eens in de hitte gespeeld, in tegenstelling tot de eerste twee. Daar moeten ze ook rekening mee houden", waarschuwt hij. "Vanaf de knock-outfase zou ik wel met Brobbey beginnen. Niemand had verwacht dat hij tegen Zweden ineens twee keer zou scoren, maar het waren twee geweldige goals en nu staat hij er. De eerste legde hij goed af en tikte hij binnen. Wat me vooral opviel, was zijn manier van lopen. Bij Ajax ging dat voor mijn gevoel vaak verkeerd. Dan ging hij naar de tweede paal, terwijl er al iemand stond", aldus De Boer.

"Nu ging hij met overtuiging naar de ruimte waar de bal zou komen. Afgelopen seizoen bij Sunderland (in Engeland, red. heeft hij goed werk geleverd. Hij is gegroeid in alles wat hij doet", vervolgt de voormalig profvoetballer, die hoopt dat Koeman tegen Tunesië gaat rouleren. "Er zijn twee opties: gewoon met je beoogde elf starten en na een uur wisselen om frisse benen te houden of je gaat op een paar posities wisselen. Dan denk ik vooral aan spelers wiens taak duidelijk is en in de volgende wedstrijd waarschijnlijk niet iets anders hoeven te doen. Hen zou je rust kunnen geven", adviseert De Boer. 

"Cody Gakpo bijvoorbeeld, misschien kan Noa Lang op zijn plek spelen tegen Tunesië. Met Brobbey zou ik dus ook voorzichtig zijn. Er valt voor allebei de opties wel iets te zeggen", benadrukt hij. "Het scheelt dat Marokko en Brazilië gewoon 4-3-3 spelen, waardoor je niet je systeem hoeft om te gooien. Dan zou ik met Summerville of Malen aan de rechterkant spelen om met het vierkant op het middenveld een overtal te creëren", besluit De Boer, die in het verleden bij clubs als Ajax, FC Twente en FC Barcelona speelde. Daarnaast speelde hij zelf ook nog talloze interlands voor het Nederlands elftal. 

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