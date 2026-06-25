Ronald de Boer: "Bij Ajax ging dat voor m'n gevoel vaak verkeerd"

Het Nederlands elftal neemt het tijdens de derde groepswedstrijd van het WK op tegen Tunesië en de grote vraag is met welke opstelling Oranje zal beginnen. Als het aan Ronald de Boer ligt, dan begint voormalig Ajacied Brian Brobbey op de bank.

"Nederland is al door, dus wat dat betreft is de grootste druk eraf. Ik denk dan: hoe kunnen we Malen aan het scoren krijgen? Ik heb bij hem het gevoel dat wanneer dat ene balletje erin vliegt, er meer zullen volgen", legt hij uit in een interview op de website van VI. "De wedstrijd tegen Tunesië is voor hem een uitgelezen mogelijkheid om dat vertrouwen te krijgen. Het is bij hem echt een vertrouwenskwestie, want scoren kan hij wel. Zet hem dan in de spits tegen Tunesië en geef Brobbey rust, want Brobbey is best fragiel", beseft De Boer.

"De wedstrijd wordt ook nog eens in de hitte gespeeld, in tegenstelling tot de eerste twee. Daar moeten ze ook rekening mee houden", waarschuwt hij. "Vanaf de knock-outfase zou ik wel met Brobbey beginnen. Niemand had verwacht dat hij tegen Zweden ineens twee keer zou scoren, maar het waren twee geweldige goals en nu staat hij er. De eerste legde hij goed af en tikte hij binnen. Wat me vooral opviel, was zijn manier van lopen. Bij Ajax ging dat voor mijn gevoel vaak verkeerd. Dan ging hij naar de tweede paal, terwijl er al iemand stond", aldus De Boer.