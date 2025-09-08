Ronald de Boer: "Denk overigens dat er nog steeds muziek in zit"

Ronald de Boer ziet geen reden tot paniek na de wisselvallige week van het Nederlands elftal. De analist van Ziggo Sport benadrukt dat Oranje vooral pech had met drie wereldgoals tegen in de duels met Polen (1-1) en Litouwen (2-3).

"De euforie over Oranje was groot. Daar heb ik ook aan meegedaan", aldus De Boer. "Ik denk overigens nog steeds dat er muziek in zit, want we hebben geweldige spelers. Alleen deze twee wedstrijden kwam het er niet uit, om wat voor reden dan ook."

Wel plaatst hij een kanttekening bij het optreden in Litouwen, waar Oranje een comfortabele voorsprong verspeelde. "2-0 voor, dan kan er een last van je schouders vallen. Maar dan moet je wel de intensiteit erin houden. En daar heeft Koeman gelijk in. Net één of twee procent minder en dan kunnen zij ook nog een beetje voetballen. Zelfs Litouwen."

Toch weigert De Boer harde conclusies te trekken over de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. "Je hebt de pech dat je deze week drie wereldgoals tegen krijgt. Die kopbal is gewoon een geweldige goal. Als wij hem zo maken, spreken we van een geweldige goal."