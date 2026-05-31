Ronald de Boer doet privéonthulling: "Laat een litteken achter"

Ronald de Boer scheidde in 2010 van Sharon, moeder van Maxime van 32 en Demi van 30. Momenteel doet hij mee aan het programma Survive your Family. In het programma spreekt hij zich uit over zijn relatie met zijn twee dochters.

"Vroeger was het allemaal top en was ik er altijd voor ze", meent De Boer. Vanwege de scheiding verhuisde De Boer en zag hij zijn dochters daardoor minder. "Dat laat altijd een litteken achter bij je kinderen, ook al wil je het zo goed mogelijk oplossen."



Zijn dochters zijn echter nu ouder en de banden zijn hersteld. "Bij ons gaat het de laatste jaren heel goed", aldus De Boer over Maxime, maar ook de banden met Demi worden sterker. "Dat begint de goede kant op te gaan. Dat wil je alleen maar als vader: dat iedereen happy is."