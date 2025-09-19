AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Ronald de Boer enthousiast: "Hij was zoveel sneller dan de rest"

Niek
Ronald de Boer als analist
Ronald de Boer als analist

Ronald de Boer bewaart nog altijd goede herinneringen aan Tijjani Babangida. De voormalig profvoetballer is vol lof over de Nigeriaan, die vorig jaar werd getroffen door het noodlot en daarom was er vorige week een benefiet om de 'liefste voetballer ooit' te helpen. 

"Ik heb hem nooit chagrijnig gezien", blikt De Boer terug op de website van Voetbal International. "Zijn eigen kwaliteiten als voetballer kende hij heel goed; dat-ie ongelooflijk snel was. Ik zeg altijd gekscherend: Ik heb hem groot gemaakt. Want ik heb Tijjani heel veel keren diep gestuurd. Ik hoefde niet eens zuiver te spelen, hij was zoveel sneller dan de rest. Dus ik heb heel fijn met hem samengewerkt", legt hij uit.

"Iedereen had een zwak voor hem. Omdat hij goedlachs was, altijd positief. Zelfs nu zie je hem nog lachen", vervolgt De Boer, die daarmee doelt op het feit dat na een auto-ongeluk zijn zoontje van 1,5 jaar oud verloor en zijn broer Ibrahim. "Binnenin huilt het hart waarschijnlijk vaker dan hij laat zien. Maar hij weet ook dat hij door moet, dat zijn vrouw hem nodig heeft." 

