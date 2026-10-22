Ronald de Boer geniet van Ajacied: "Een uitzonderlijk talent"

Ouazane maakte de eerste wedstrijden van dit seizoen al regelmatig veel indruk bij Ajax 1. "Abdellah is een uitzonderlijk talent. Wat goed is komt snel, en goed genoeg is oud genoeg", reageert De Boer in Voetbal International. "Maar het mooie van Abdellah vind ik: er zit gewoon een goede kop op, hij is zelfkritisch."

De Boer werkte de afgelopen jaren als skill coach van Ouazane en weet dat het talent niet te hard van stapel zal lopen. "Dat vind ik heel mooi aan Abdellah. Ik hoorde hem laatst ook in een interview zeggen dat hij geduld moet hebben en nog moet leren. Ik houd van dat soort types."