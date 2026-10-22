Ronald de Boer geniet van Ajacied: "Een uitzonderlijk talent"
Ronald de Boer is lyrisch over Abdellah Ouazane. De jonge Ajacied is bezig aan zijn grote doorbraak bij de hoofdmacht.
Ouazane maakte de eerste wedstrijden van dit seizoen al regelmatig veel indruk bij Ajax 1. "Abdellah is een uitzonderlijk talent. Wat goed is komt snel, en goed genoeg is oud genoeg", reageert De Boer in Voetbal International. "Maar het mooie van Abdellah vind ik: er zit gewoon een goede kop op, hij is zelfkritisch."
De Boer werkte de afgelopen jaren als skill coach van Ouazane en weet dat het talent niet te hard van stapel zal lopen. "Dat vind ik heel mooi aan Abdellah. Ik hoorde hem laatst ook in een interview zeggen dat hij geduld moet hebben en nog moet leren. Ik houd van dat soort types."
Ouazane maakte al op jonge leeftijd indruk op De Boer. "Dat had eigenlijk helemaal geen zin meer: daar liep hij het hele elftal en de keeper voorbij, en dan keek hij nog even achterom", vervolgt hij. "Ik chargeer natuurlijk een beetje, maar hij dribbelt zo makkelijk. Die sleepbeweging die hij heeft, doet mij een beetje denken aan Michael Laudrup, het is mooi om naar te kijken."
De Boer waarschuwt wel dat Ouazane er nog lang niet is. "Ik heb bij Ajax héél veel talenten van dichtbij gezien. Zo veel jongens die zo goed kunnen voetballen, maar het uiteindelijk niet redden. Dus we moeten niet te hard van stapel lopen."
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