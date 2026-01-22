Laatste nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ronald de Boer haalt uit naar Ajacied: "Dit is echt kinderachtig"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Ronald de Boer
Ronald de Boer Foto: © BSR Agency

Ronald de Boer heeft zich na afloop kritisch uitgelaten over het verdedigende optreden van Aaron Bouwman bij de openingstreffer van Villarreal CF. De achttienjarige Ajacied ging volgens de analist niet vrijuit, al wist Ajax de vroege tegenvaller uiteindelijk om te buigen in een belangrijke 1-2 overwinning.

Kort na rust ging het mis voor Ajax, toen Bouwman zich relatief eenvoudig liet passeren door zijn directe tegenstander. De Canadese aanvaller Tanitoluwa Oluwaseyi profiteerde daarvan en schoot overtuigend raak. "Een Sutalo’tje", grapte Wim Kieft bij Ziggo Sport bij het terugzien van de beelden.

Daarna haakte De Boer in met stevige kritiek. "Hij schat de bal echt volledig verkeerd in. Hij kijkt er nog wel naar, maar gaat er half in en raakt uit balans. Dit is kinderachtig", aldus de oud-international. "Dit is een leermoment. Nu is het niet fataal, maar het had wel een duur leermoment kunnen zijn. Bij vlagen doet hij veel goede dingen, maar hij is ook kwetsbaar. Zijn startsnelheid is niet hoog en dan kan hij het vaak niet meer herstellen."

Toch ziet De Boer ook voldoende potentie bij de jonge verdediger. "Hij kan zich fysiek nog verder ontwikkelen. Hij doet veel goede dingen in een wedstrijd, maar dit moment was echt heel matig", besluit de analist.

Het laatste Ajax Nieuws Ronald de Boer Aaron Bouwman
