Het laatste Ajax Nieuws
Ronald de Boer haalt uit: "Waar zitten dan je hersenen? Mafketels"
Ronald de Boer in Alkmaar bij een wedstrijd van AZ Foto: © Pro Shots
Ronald de Boer is ook niet te spreken over de vuurwerkactie van de F-Side tijdens Ajax – FC Groningen. De oud-speler van de Amsterdammers vindt dat de harde kern zijn eigen club flink heeft benadeeld.
Het duel met de Groningers werd uiteindelijk definitief gestaakt. "Nee, dit zijn geen fans", reageert De Boer in gesprek met VoetbalPrimeur. "Er wordt expliciet gezegd: als je weer vuurwerk op het veld gooit, wordt de wedstrijd gestaakt. Waar zitten dan je hersenen? Mafketels"
"Mijn ouders hebben mij normen en waarden meegegeven, dat hebben deze mensen niet gehad denk ik", aldus een duidelijke Ronald de Boer. Het Eredivisie-duel tussen Ajax en FC Groningen wordt dinsdagmiddag alsnog uitgespeeld in een lege Johan Cruijff ArenA.
Laatste nieuws
Ajax-bestuurder over vuurwerkactie: "We hadden al het vermoeden"
Ronald de Boer haalt uit: "Waar zitten dan je hersenen? Mafketels"
Supportersvereniging Ajax: "Goedwillende fans lijden hieronder"
VIDEO | 90-jarige oma teleurgesteld; Ajax-avond valt in het water
Vink sceptisch over mogelijke Ajax-aanwinst: "Dat weet ik niet"
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Van der Vaart tipt nieuwe Ajax-trainer: "Ik zou hem toch bellen"
Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"
Van de Kerkhof wijst naar Ajax: "Gewoon punten in mindering geven"
Supportersvereniging FC Groningen reageert: "Smet op het voetbal"
Meer nieuws
Wim Kieft: "Als Ajax zo speelt, dan is heel Nederland in de war"
'Ajax-fans verzieken laatste wens zieke Peter': "Teleurgesteld"
'FC Groningen vangt bot na deceptie bij Ajax': "Geen gehoor..."
Van Hanegem legt vinger op zere plek: "Die druktemaker van Ajax"
Wesley Sneijder bevestigt gesprek met Louis van Gaal in de ArenA
Theo Janssen tipt KNVB: "Belangrijkste dat KNVB contact opneemt"
Bizarre foto op tribune bij Ajax - FC Groningen gaat online rond
Perez adviseert Ajax om met Feyenoord te praten: "Heel handig"
'Overleden Ajax-supporter had grote wens: wedstrijd laten staken'
Goes keek naar Ajax: "Toen heb ik zitten schreeuwen voor de tv"
Ouder nieuws
Ajax grijpt hard in en laat deel stadion leeg tegen Feyenoord
Van Polen baalt bij Ajax: "Kleine ventjes huilen in het stadion"
Van Hooijdonk over Ajax-fans: "Moeten een grote reet hebben"
F-Side laat van zich horen na tumult in Johan Cruijff ArenA
Kwakman wil Ajax-fans keihard straffen: "Punten in mindering"
Weghorst meldt zich ondanks staking toch nog bij Ajax-publiek
Geelen reageert op vuurwerk: "Hebben extra maatregelen geprobeerd"
Krüzen tipt Ajax nieuwe spits: "Die maakt er minimaal twintig"
Ajax komt met compensatie voor supporters: "Dat is het minste..."
Willem Vissers over Ajax: "Ze kunnen beter stoppen met voetbal"
Video’s
Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"
VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland
Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"
Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"
Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"
Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"
Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"
0 reacties