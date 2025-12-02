Ronald de Boer haalt uit: "Waar zitten dan je hersenen? Mafketels"

Ronald de Boer is ook niet te spreken over de vuurwerkactie van de F-Side tijdens Ajax – FC Groningen. De oud-speler van de Amsterdammers vindt dat de harde kern zijn eigen club flink heeft benadeeld.

Het duel met de Groningers werd uiteindelijk definitief gestaakt. "Nee, dit zijn geen fans", reageert De Boer in gesprek met VoetbalPrimeur. "Er wordt expliciet gezegd: als je weer vuurwerk op het veld gooit, wordt de wedstrijd gestaakt. Waar zitten dan je hersenen? Mafketels"

"Mijn ouders hebben mij normen en waarden meegegeven, dat hebben deze mensen niet gehad denk ik", aldus een duidelijke Ronald de Boer. Het Eredivisie-duel tussen Ajax en FC Groningen wordt dinsdagmiddag alsnog uitgespeeld in een lege Johan Cruijff ArenA.