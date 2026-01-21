Ronald de Boer is kritisch op Ajacied: "Een doorn in het oog"

Wim Kieft en Ronald de Boer zijn allesbehalve overtuigd van het spel dat Ajax dit seizoen op de mat legt. Vooral Josip Autalo ligt onder het vergrootglas. De Kroatische verdediger werd gepasseerd voor het Champions League-duel met Villarreal en dat besluit kan rekenen op begrip bij de analisten.

Kieft ziet weinig houvast bij de ervaren krachten van Ajax. "De jonge jongens kunnen in principe alles fout doen, maar naar de oudere spelers kun je ook niet echt kijken", stelt hij bij Ziggo Sport. "Die zijn óf niet geroutineerd óf niet goed genoeg." De oud-spits haalt vervolgens een verdedigend moment aan als voorbeeld. "Bouwman kan leuk voetballen, maar als je hem bij die goal tegen Go Ahead ziet: het herkennen van situaties en scherp verdedigen zit er nog niet in. Dan denk je: dat komt wel."

Over Sutalo is Kieft ronduit kritisch. "Ik vraag me af of Ajax scout. Als je die documentaire bij PSV ziet, denk je dat dat bij elke club zo gaat. Als je Sutalo haalt, moet je ook naar persoonlijkheid kijken. Hij verstopt zich. Je moet ook karakter scouten."

De Boer sluit zich bij die analyse aan en wijst op de verandering in speelstijl. "Onder Francesco Farioli was het een bal afgeven en verder niks doen. Nu wordt er hoger druk gezet en dat kan hij helemaal niet", aldus de oud-Ajacied. "Het is een prima voetballer, maar voor het spel van Ajax is het een doorn in het oog."

Volgens Kieft werkt het huidige spel ook verdedigend tegen Sutalo. "Dat tast hem aan. Kijk maar naar die goal tegen Parrott, dat zit ver van zijn niveau af." Hij trekt het breder dan één speler. "Kijk ook naar Moro, die naar Osasuna gaat. Daar zaten ze twee jaar achteraan. Twee gemiste kansen en hij is er nooit meer bovenop gekomen. Met spelers die doorkomen komt het wel goed, maar het is nu allemaal een beetje middelmaat."