Ronald de Boer kijkt naar duel Ajax: "Het is een slapende reus"

Ajax wacht nog altijd op het eerste punt in de Champions League. Woensdag ontvangt de ploeg Galatasaray in de Johan Cruijff Arena. Frank de Boer, die in zijn carrière bij beide clubs onder contract stond, blikt vooruit op het duel. 'Als Ajax nog iets wil, moet er gewonnen worden.'

De Boer speelde in de eerste helft van het seizoen 2003/04 vijftien wedstrijden voor Galatasaray, maar volgt de club tegenwoordig niet meer op de voet. "Neem bijvoorbeeld Barcelona, dat komt wekelijks op Ziggo. De Turkse competitie is veel minder zichtbaar. Ik weet dat Galatasaray al enkele jaren dominant is in Turkije en dat ze een goed team hebben", aldus De Boer op de officiële website van Ajax.

Victor Osimhen is de sterspeler van het team van Okan Buruk. Galatasaray betaalde 75 miljoen euro om de Nigeriaanse spits over te nemen van Napoli. "Turkije is een slapende reus, een groot land met veel financiële mogelijkheden. Er wordt soms met geld gesmeten, bijvoorbeeld als een voorzitter graag gekozen of herkozen wil worden. Bijzonder dat Osimhen in Turkije speelt en bijvoorbeeld een club uit Engeland hem niet heeft weten te verleiden."

De Boer ziet ondanks de kwaliteit van Galatasaray ook kansen voor Ajax. "Als je een goed plan hebt en een goede organisatie aan de dag legt, dan kun je ver komen. Daar ontbreekt het nog weleens aan bij Turkse clubs."