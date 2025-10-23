Ronald de Boer kijkt naar zwalkend Ajax: "Dat moet je weten"

Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
bron: Ziggo Sport
Kenneth Taylor gooide al vroeg de kansen van Ajax op een goed resultaat tegen Chelsea volledig weg. In zijn enthousiasme pakte hij een rode kaart, waardoor Ajax al snel kansloos leek te zijn.

Ronald de Boer, aanwezig in de studio van Ziggo, noemt de rode kaart van Taylor een domme actie. Volgens de oud-Ajacied begon het allemaal ongelukkig. "Maar je moet weten dat het veld iets te glad is en je te laat bent. Hij komt eigenlijk heel onbesuisd in en neemt het risico. Dat is gewoon dom en dat kun je Kenneth aanrekenen. Zo benadeel je je ploeg zo ernstig."

De Boer doelt ook op de snelle tegengoal na de rode kaart. "Het is overduidelijk. Die jongen (van Chelsea, red.) mag blij zijn dat hij nog op het veld staat. Een paar seconden later zit hij er al in. Dan zit het ook allemaal direct tegen."

