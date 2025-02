Ronald de Boer knuffelt met Ajacied: "Echt een fantastisch joch"

Taylor groeide donderdagavond in de verlenging uit tot de held van Ajax door de 1-2 te maken, genoeg voor Ajax om door te gaan. "Ik was zijn mentor, hè", begint de analist en oud-speler van Ajax. "Het is een leuk joch. Echt een fantastisch joch."

"Hoe hij zich de laatste jaren heeft laten zien, en heeft ontwikkeld. Dat vind ik fantastisch. Complimenten naar hem." Verder vond de Boer hem overigens niet goed spelen. "Hij speelde niet geweldig. Eigenlijk viel hij niet zo goed in. Maar zo'n strafschop... Ik vind het heel knap. Er staat heel veel druk op, want je weet dat 'ie cruciaal kan zijn. Hij schiet hem echt geweldig binnen."