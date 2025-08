Ronald de Boer kritisch: "Ajax nog niet Champions League-waardig"

Ajax speelde zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA gelijk tegen AS Monaco. Ronald de Boer was echter niet onder de indruk van het spel van de Amsterdammers.

Ajax oogde met name defensief kwetsbaar. Volgens De Boer is Ajax nog niet klaar voor het seizoen. "Nou, er moet nog wel wat gebeuren", schetst de analist bij Ziggo Sport. "Dit is nog niet Champions League-waardig, dat duurt nog wel even."

De oud-speler van Ajax maakt zich niet direct zorgen over de competitiestart tegen Telstar. "Misschien met de nieuwe jongens is het team wel Eredivisie-waardig, kan het team meedoen om het kampioenschap en leuke dingen laten zien in de Champions League", aldus De Boer, die meent dat Ajax nu nog niet zo ver is. "Op dit moment zitten ze daar echter op zestig procent van."