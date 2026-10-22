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Ronald de Boer kritisch: "Had hem niet in de Ajax-basis verwacht"

Joram
Ronald de Boer
Ronald de Boer Foto: © MTB-Photo

Ronald de Boer en Wim Kieft hebben nog altijd hun twijfels over Marcos Leonardo. De Ajax-spits staat tegen Atalanta opnieuw in de basis, ten koste van Tolu. Bij Ziggo Sport bespreken de analisten de prestaties van de Braziliaan en vooral zijn gebrek aan doelpunten.

De Boer had niet verwacht dat Leonardo opnieuw aan de aftrap zou verschijnen. "Ik had niet verwacht dat hij in de basis zou staan. Hij ziet er wel iets fitter uit. Een maand geleden zag hij er heel anders uit. Ik vind zijn loopacties ook goed, maar ja, uiteindelijk gaat het erom dat je goals maakt." Vooral het rendement van Leonardo stelt De Boer teleur. "Voor twintig miljoen verwacht je dat hij er twintig per seizoen maakt. Dat zie ik niet gebeuren. Hij heeft ook niet de minste kansen gehad. Dat vreet aan hem. Dat moet wel."

Ook Kieft vindt dat de Braziliaan te weinig brengt. "Hij maakt waarschijnlijk een goede indruk op de training. Je ziet wel dat hij iets heeft, maar je ziet het veel te weinig. Hij heeft doelpunten nodig. Het duurt echt te lang bij hem." Kieft vraagt zich bovendien af waarom de aanvaller zo lang nodig heeft om zijn draai te vinden. "Je hebt wel meer spitsen die moeten wennen, maar dat duurt nooit zo lang als dat het bij hem duurt. Het zou ook best een mentale kwestie kunnen zijn."

De Boer kijkt niet alleen kritisch naar Leonardo, maar ziet ook bij andere aanvallers van Ajax een gebrek aan snelheid. "Ik mis echt snelheid bij Ajax. Leonardo, Gloukh, Brandt en Klaassen zijn niet snel. Je verovert de bal weleens op de helft van je tegenstander en dan moet je ze met snelheid pijn kunnen doen. Die kwaliteit hebben ze niet."

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