Ronald de Boer looft Ajacied: "Als er een achterlijk bod komt..."

Ronald de Boer is enthousiast over Ajacied Mika Godts. De voormalig voetballer van Ajax zag de jonge Belg uitblinken, maar wijst ook naar het duel dat de Amsterdammers afwerkten in het bekertoernooi tegen AZ.

"Hij was daar geagiteerd, alleen maar lopen te zeuren", vertelde De Boer rondom het Champions League-duel van Ajax in de studio van Ziggo Sport. "Maar hier lijkt hij weer helemaal de Godts zoals we hem heel graag willen zien. Zijn man opzoeken, op het juiste moment de bal spelen, doorbewegen... Ja, hij was verreweg de gevaarlijkste man."

Ook Wim Kieft is enthousiast. "Je zou niet willen, als supporter of trainer, dat hij wellicht verkocht wordt in de winterstop", vervolgt hij. "Met het oog op de toekomst. Kijk, je kan financiële problemen hebben die je moet oplossen. Dat is naar en vervelend, maar dit is natuurlijk wel een van de pijlers voor de toekomst. Dit is extra kwaliteit, vind ik."

"Dus zo lang mogelijk aan je binden?" vraagt presentatrice Hélène Hendriks. "Overal zit een prijs aan, natuurlijk", antwoordt De Boer. "Als er écht een achterlijk bod komt zou Ajax gek zijn om het niet te accepteren. Maar dat verwacht ik niet, dat dat nu nog komt", aldus de oud-voetballer.