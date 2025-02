Ronald de Boer looft Ajax: "Maar het zat ook wel weer mee hoor"

Ronald de Boer en Theo Janssen waren de wedstrijd tussen Ajax en Union Sint-Gillis vol lof over de Amsterdammers. De analisten waren niet onder de indruk van het vertoonde veldspel, maar prezen de strijdlust van de spelers. Ook de fans in de Johan Cruijff ArenA konden op vele complimenten rekenen.

"Ongelooflijk. Ongelooflijk", begint De Boer bij Ziggo Sport. "Ik moet ze ook een compliment geven. Natuurlijk heb je ongelooflijk veel mazzel gehad, maar je hebt ook strijd geleverd. Ten koste van alles willen winnen, jezelf voor de bal gooien. Alles eraan doen om de tegengoal te verijdelen. Dat is een compliment waard."

Theo Janssen haakt in: "Wat Ronald terecht zegt, een groot compliment voor Ajax. Zoveel passie, zoveel strijd. Het voetbal moeten we maar vergeten, maar dit is karakter. Zo kun je ook kampioen worden. Dit nemen ze ook mee naar de competitie. Complimenten. Respect voor wat ze hebben laten zien vandaag."

De Boer vindt ook dat Ajax deze prestatie mee kan nemen naar de komende wedstrijden. "Hier heb je ongelooflijk veel aan. Dit doet zoveel. Je ziet wat het doet met het publiek, met de spelers. Het zit ook wel weer mee hoor. Het is ongekend. Alle klutsen vallen goed. Het is ongelooflijk dit seizoen."

Janssen was lovend over de fans. "Er kwam zoveel passie los. Er kwamen opstootjes in het veld, en dat nam het publiek over. De wisselwerking was heel mooi. Dat maakte deze avond wel bijzonder. Over het voetbal hoeven we het niet te hebben. Ik heb genoten van de passie. Is dit geluk? Mentaliteit is ook iets belangrijks...", aldus Theo Janssen.