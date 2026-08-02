Ronald de Boer lyrisch over aanstaande Ajax-transfer: "Was de beste"
Ronald de Boer is enthousiast over de aanstaande transfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax. De analist verwacht veel van de doelman.
Na een lange transfersaga lijkt Ter Stegen nu op korte termijn gepresenteerd te gaan worden bij Ajax. De Duitser, die vorig seizoen door blessureleed amper in actie kwam, zal voor één seizoen gehuurd worden van FC Barcelona.
De Boer is fan van Ter Stegen. "Ik ken Ter Stegen heel goed, omdat ik Barcelona constant volg", vertelt hij aan het Spaanse SPORT. "Hij was de beste doelman ter wereld vóór zijn blessure, daarna kreeg hij wat problemen en zakte zijn niveau een beetje. Maar ik denk dat hij nog steeds tot grote dingen in staat is."
De voormalig profvoetballer van Ajax denkt dat het een goede match is. "Ik denk dat Jordi Cruijff de zaak heel zorgvuldig heeft bestudeerd, vooral wat betreft zijn vermogen om weer fit te worden en ervoor te zorgen dat de blessure hem in de toekomst geen problemen zou opleveren. Als hij groen licht heeft gegeven, is dat omdat hij overtuigd is."
"Hij is een zeer goede doelman en zijn stijl past bij de manier van spelen van Ajax en de ideeën van de trainer. Hij kan een grote bijdrage leveren aan het team, vooral vanwege zijn ervaring en de rust die hij aan de bal brengt. Ik hoop gewoon dat hij fit blijft, want dan zullen we weer fantastische dingen van hem zien", besluit De Boer.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"