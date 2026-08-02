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Ronald de Boer lyrisch over aanstaande Ajax-transfer: "Was de beste"

Max
bron: SPORT
Ronald de Boer bij Rondo
Ronald de Boer bij Rondo Foto: © FOTO: ZIGGO SPORT | Nathan Reinds

Ronald de Boer is enthousiast over de aanstaande transfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax. De analist verwacht veel van de doelman. 

Na een lange transfersaga lijkt Ter Stegen nu op korte termijn gepresenteerd te gaan worden bij Ajax. De Duitser, die vorig seizoen door blessureleed amper in actie kwam, zal voor één seizoen gehuurd worden van FC Barcelona.

De Boer is fan van Ter Stegen. "Ik ken Ter Stegen heel goed, omdat ik Barcelona constant volg", vertelt hij aan het Spaanse SPORT. "Hij was de beste doelman ter wereld vóór zijn blessure, daarna kreeg hij wat problemen en zakte zijn niveau een beetje. Maar ik denk dat hij nog steeds tot grote dingen in staat is."

De voormalig profvoetballer van Ajax denkt dat het een goede match is. "Ik denk dat Jordi Cruijff de zaak heel zorgvuldig heeft bestudeerd, vooral wat betreft zijn vermogen om weer fit te worden en ervoor te zorgen dat de blessure hem in de toekomst geen problemen zou opleveren. Als hij groen licht heeft gegeven, is dat omdat hij overtuigd is."

"Hij is een zeer goede doelman en zijn stijl past bij de manier van spelen van Ajax en de ideeën van de trainer. Hij kan een grote bijdrage leveren aan het team, vooral vanwege zijn ervaring en de rust die hij aan de bal brengt. Ik hoop gewoon dat hij fit blijft, want dan zullen we weer fantastische dingen van hem zien", besluit De Boer. 

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