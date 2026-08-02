Ronald de Boer lyrisch over aanstaande Ajax-transfer: "Was de beste"

Na een lange transfersaga lijkt Ter Stegen nu op korte termijn gepresenteerd te gaan worden bij Ajax. De Duitser, die vorig seizoen door blessureleed amper in actie kwam, zal voor één seizoen gehuurd worden van FC Barcelona.

De Boer is fan van Ter Stegen. "Ik ken Ter Stegen heel goed, omdat ik Barcelona constant volg", vertelt hij aan het Spaanse SPORT. "Hij was de beste doelman ter wereld vóór zijn blessure, daarna kreeg hij wat problemen en zakte zijn niveau een beetje. Maar ik denk dat hij nog steeds tot grote dingen in staat is."