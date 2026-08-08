Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"

Ronald de Boer is lyrisch over het jonge talent Mohamed Abdalla Tegen FK Vojvodina scoorde hij direct. Zijn manier van spelen viel bij De Boer in de smaak.

"Abdalla scoorde laatst. Dat is echt een fantastische speler. Hij heeft een enorm loopvermogen", zegt De Boer bij Ziggo Sport. "Hij wordt fysiek alleen maar beter. Abdellah is een soort Jude Bellingham met een nog betere techniek."

"Ik heb heel veel jongens in het eerste jaar zien schitteren en er daarna nooit meer wat van gehoord", zegt De Boer. "Deze jongen heeft alles in huis om te gaan schitteren in de ArenA. We gaan het zien". Abdalla zijn goal tegen Vojvodina was een unicum: nog nooit scoorde een speler op jongere leeftijd voor een Nederlandse club in Europees verband.