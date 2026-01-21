Ronald de Boer onder de indruk: "Nu is hij 30 miljoen waard"

“Ik heb hem bij Ajax een paar keer op de training gezien. Ik sprak Richard Witschge (toenmalig techniek-trainer bij Ajax, red.) en die was helemaal gek van hem”, blikt hij terug. "Ik denk dat hij niet echt de kansen heeft gekregen om te laten zien wat hij kan. Hij werd als een soort linksbuiten neergezet en niet in de spits. Hij is echt een spits, die moet sleuren en trekken. Ik denk dat hij niet op de juiste posities is gezet om zijn kwaliteiten te tonen aan het Ajax-publiek", aldus De Boer.

“Ajax is in Nederland gewoon de grootste club. Als het niet gaat, wordt de druk hoger. Dan gaan ze voor anderen kiezen, vervolgt hij realistisch. "En als anderen het dan net wat beter doen, val je net buiten boot. Hij heeft eieren voor zijn geld gekozen. Hij is naar Metz en Lyon gegaan en nu is hij 30 miljoen waard", constateert De Boer, die onder de indruk is van Mikautadze. "Je ziet hoe snel hij is. Hij is links- en rechtsbening. Hij kan heel makkelijk scoren. Hij heeft diepgang zonder bal. Het is een hele interessante spits, hoor. Klein en bonkig. Hij heeft toch meer in huis dan menigeen denkt", besluit de voormalig profvoetballer.