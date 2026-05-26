Ronald de Boer over Ajax-icoon: "Dan kreeg je een uitbrander..."
De gebroeders Frank en Ronald de Boer speelden in hun carrière onder de nodige hoofdtrainers. Eén daarvan is Louis van Gaal en daar kan de tweeling smakelijk over vertellen.
"Hij houdt je gewoon continu scherp", begint Frank de Boer in de MidMid-podcast. "Hij kon ook gewoon vlak voor je neus staan. Bijvoorbeeld met Ronald. 'En jij gaat ook achter je man aanlopen', weet je wel."
"Hij was altijd heel streng tegen mij", reageert Ronald. "Want aan de ene kant was ik ook een beetje nonchalant in mijn spel. Ik speelde altijd met risico. Dan weet ik nog wel, dan had je vroeger van die kleedkamers met van die haakjes waar je kleding dan aan hing en dan was het rust en dan wist je dat er momenten waren dat je het had laten lopen."
"Je dacht: 'Die bal komt er toch niet', maar die kwam er dan wel. Dan dacht je wel: 'Ik verstop me even achter mijn kleding'. Hij wist je altijd te vinden en dan kreeg je een uitbrander. Ik zeg altijd: het kwijl kwam bijna richting jou. Hij had wel altijd gelijk. Ik hou er wel van. Heel veel spelers hadden aan het begin wel moeite met hem, maar daarna dachten ze: 'Je hebt gelijk'. Alleen er zijn ook andere type trainers," aldus De Boer.
