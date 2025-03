Ronald de Boer tipt: "Hopelijk gaat hij naar een club als Ajax"

Ronald de Boer hoopt dat hoopt dat Ajax, Feyenoord of PSV de volgende bestemming wordt voor Sem Steijn. De aanvallende middenvelder van FC Twente is hard op weg topscorer van Nederland te worden en de oud-voetballer denkt dat Steijn een vervolgstap moet maken.

"Dat zijn écht geweldige statistieken. Hij is nog vrij jong en is dan al zó aanwezig met zoveel goals en assists... Dat vind ik heel knap, maar ik begrijp Koeman wel", begint De Boer in gesprek met Sportnieuws. De voormalig voetballer denkt dat Steijn het record van Jari Litmanen zou moeten kunnen breken. De legendarische Fin scoorde in het seizoen 1993/1994 als middenvelder maar liefst 26 keer.

"Dat moet haalbaar zijn voor Steijn, want er zijn nog veel wedstrijden te gaan, hè. Het is uniek", vervolgt hij. De oud-speler van de Tukkers adviseert Steijn dan ook snel een stap te maken. "Hopelijk naar het buitenland of een club uit de traditionele topdrie (Ajax, Feyenoord of PSV, red.). Als je het daar laat zien, en dat is niet minachtend naar FC Twente, dan maakt hij zeker aanspraak op Oranje", aldus De Boer.