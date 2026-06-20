Ronald de Boer tipt Oranje voor duel: "Dan heb je een overtal`

Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond de tweede groepswedstrijd op het WK, in Houston tegen Zweden. Ronald de Boer, tijdens dit toernooi analist en rapporteur van VoetbalPrimeur, geeft zijn visie op de ideale formatie van Oranje en blikt vooruit op het duel.

Oranje begon het WK afgelopen zondag met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. "De nasmaak is eerst heel zuur, een aantal dagen verder kan je het relativeren", zegt De Boer, 67-voudig international, als ervaringsdeskundige. "Nu komt er een lastige wedstrijd aan tegen Zweden. Je wil niet weer averij oplopen. Maar je weet ook: als je van Tunesië wint, ben je al zo goed als door. Je moet gewoon zorgen dat je niet verliest van Zweden." De Boer pleitte voor het duel met Japan al voor een 5-3-2-formatie - of 5-2-3. Daar houdt de oud-middenvelder en -aanvaller aan vast. "Met de selectie die we voor handen hebben, vind ik dat deze wedstrijd beter passen. Dumfries, die stel je altijd op, en Van de Ven kunnen lopen. Dan heb je drie centralen, dat kan prima. En drie middenvelders, waarvan twee meer gecontroleerd."

In de opstelling van De Boer is opnieuw geen plek voor Crysencio Summerville, die zijn WK-debuut opluisterde met een belangrijke goal. "Hij was het lichtpuntje, dus het is aan de ene kant lullig om hem eruit te halen. Maar ik denk dat deze manier van spelen het best past", benadrukt De Boer. "Tegen Tunesië zou ik wél 4-3-3 spelen met Summerville, omdat je in mijn ogen dan zoveel beter bent." Aan Zweden zou De Boer zich dus wel aanpassen, is zijn advies aan bondscoach Ronald Koeman. "Je wil zéker niet verliezen", herhaalt hij. "En met 5-3-2 kan je nog steeds heel aanvallend spelen. Je hebt het loopvermogen van je fullbacks, die komen in hun kracht. Cody Gakpo heeft bij Liverpool veel in het centrum gespeeld, Donyell Malen bij AS Roma ook." Bij Zweden moet Oranje waakzaam zijn voor de individuele kwaliteit van topspitsen Alexander Isak en Viktor Gyökeres. Volgens De Boer is dat een extra reden om met drie centrale verdedigers te starten. "Die twee spitsen tegenover drie van Oranje, dan heb je een overtal. Dan past het jasje helemaal. Al met al een slimme zet om 5-3-2 te spelen."