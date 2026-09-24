Ronald de Boer vanavond te zien bij uitzending Nederlands Elftal
Ronald de Boer is donderdagavond te zien als analist rondom de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. De oud-international neemt bij de NOS tijdelijk de plek in van Pierre van Hooijdonk, die eerder deze maand besloot te stoppen als vaste analist bij de publieke omroep.
De Boer schuift donderdagavond langs het veld aan naast Rafael van der Vaart. Het duo maakte woensdagavond tijdens de talkshow Renze bekend dat De Boer de wedstrijd tegen Duitsland zal analyseren. De voorbeschouwing op het duel begint om 20.05 uur op NPO 3. Om 20.45 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA.
Van Hooijdonk maakte op 1 september bekend dat hij per direct stopte als vaste analist bij NOS Sport. De oud-spits liet destijds weten dat hij zijn handen vrij wilde houden voor "leuke andere dingen". Daarmee ontstond een plek aan de analistentafel rondom de wedstrijden van het Nederlands elftal. Voor de ontmoeting met Duitsland heeft de NOS met De Boer een tijdelijke invulling gevonden. De oud-international is vooralsnog alleen vastgelegd voor het duel van donderdagavond. Dat werd duidelijk tijdens de aankondiging in Renze.
De NOS kiest er voorlopig voor om Van der Vaart per wedstrijd te laten vergezellen door een wisselende analist. Daarmee wordt er nog geen definitieve opvolger aangewezen voor Van Hooijdonk.
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