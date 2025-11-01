Ronald de Boer vergelijkt Ajacied: "Deden Frank en Daley ook nooit"

"Youri is geruisloos in het elftal gekomen, omdat Francesco Farioli een centrale verdediger in hem zag en hij vorig seizoen een uitstekende voorbereiding kende", vertelt De Boer in De Telegraaf. "Je zag direct dat hij een betrouwbare speler is, maar hij moest destijds nog wel stappen maken. En dat is misschien wel Youri zijn grootste kwaliteit: hij weet zich voortdurend te verbeteren."

"Na afgelopen zomer is hij ineens fysiek een stuk sterker geworden", vervolgt hij. "Hij lijkt sneller dan vorig seizoen, dus daar heeft hij ook een ontwikkeling in gemaakt. Youri groeit door en beseft wat veel spelers niet beseffen: wat het inhoudt om profvoetballer te zijn en wat er nodig is om op het hoogste niveau te overleven. Misschien kan hij in de duels af en toe nog iets meedogenlozer zijn."

Door zijn multifunctionaliteit posteerde Heitinga hem tegen Chelsea als linksback, maar De Boer denkt niet dat dat vaker zal gebeuren. "Zijn beste positie is links centraal. Dat is zijn plek en geeft rust aan Ajax. Hij zou ook heel goed tot zijn recht komen met drie achterop, zoals ik Ajax in balbezit graag zou zien voetballen en zoals wij vroeger deden. Zo creëer je van achteruit een extra middenvelder. Met Baas, Ko Itakura en Josip Sutalo in een soort driehoek heb je drie kerels als verdedigers staan en geen gasten van één meter twintig lang."

De Boer ziet overeenkomsten met broer Frank en Daley Blind. "Hij is heel rustig aan de bal, voetbalt zonder poeha, kiest altijd voor de voetballende oplossing en zal nooit gekke overtredingen maken. Dat laatste hebben Frank en Daley ook nooit gedaan. En als je op een tegenstander reageert, dan ben je vaak te laat. Net als Frank en Daley heeft Youri het vermogen een situatie vooraf te lezen. Daardoor is hij iedereen vaak een stap voor. Dat is ook een kwaliteit, waardoor hij fier overeind blijft staan", aldus De Boer.