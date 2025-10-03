Ronald de Boer vertelt: "Ik heb hem honderden keren weggestuurd"

In mei 2024 werd Tijjani Babangida in Nigeria getroffen door een tragisch auto-ongeluk. Zijn broer en zoontje kwamen daarbij om het leven, terwijl Babangida zelf en zijn vrouw ernstig gewond raakten.

Onlangs keerde Babangida terug in Amsterdam, waar hij oude herinneringen ophaalde. Tijdens zijn bezoek trof hij oud-ploeggenoot Ronald de Boer. De Boer speelde jarenlang achter Babangida en kende zijn loopacties als geen ander. "Ik heb hem honderden keren weggestuurd. Het was heerlijk om iemand te hebben die altijd de diepte zocht. Tegenwoordig wil iedereen de bal in de voet, maar 'Baba' ging gewoon rennen en hij was altijd het snelst."

De Boer blikt ook terug op memorabele doelpunten van Babangida, zoals tegen PSV in de bekerfinale en Atlético Madrid in de UEFA Champions League. "Die kalmte bij dat stiftje over de keeper… geweldig. Als hij zich senang voelde, was hij niet te houden", zo stelt hij tegenover Ajax.nl.

Ook Sjaak Swart, die Babangida nog goed kent, was aanwezig. "Hij had altijd wat anders op het veld. Als hij tegen Frank de Boer speelde, gooide hij de bal erlangs en was hij weg, op 'de brommer'. Frank had het niet makkelijk tegen hem. Maar wat ik nog mooier vond: hij lachte altijd. Dat was typisch 'Baba'."