Ronald de Boer: "Voor drie miljoen naar Ajax, een schijntje"

"Dat dacht ik inderdaad. Toen ik de stap maakte naar FC Twente, toen dacht ik: Ajax gaat niet meer gebeuren. Dat is verleden tijd", zegt De Boer tegen FC Twente TV. "Ik had nooit gedacht dat ik weer terug zou keren bij Ajax. Maar soms heb je in het leven ook geluk nodig. Mijn geluk was dat Louis van Gaal trainer werd van Ajax. Er werden slechte resultaten gehaald bij Ajax, en Van Gaal kende mij nog. Maar ik deed het ook goed bij FC Twente. Hij wilde mij terughalen."

De Boer vervolgt: "Ik werd voor drie miljoen gulden teruggekocht door Ajax, een schijntje. Maar dat was toen veel geld natuurlijk. Ik had geluk dat ik naar Ajax mocht, en anderhalf jaar later win je de Champions League. Ook een beetje door FC Twente, honderd procent. Als ik daar niet had gevoetbald, dan had ik mij niet ontwikkeld en laten zien. Dan was ik zeker niet in beeld geweest bij Ajax."

"Ik heb heel veel aan FC Twente te danken. Zij hebben mij de kans geboden. Natuurlijk heb ik zelf het meeste werk gedaan, want je moet jezelf wel laten zien. Doordat FC Twente mij in de armen gesloten heeft, heb ik het profvoetbal geleerd. Ik heb mijzelf echt kunnen laten zien in het Diekman. Dat vergeet ik nooit meer", aldus Ronald de Boer.