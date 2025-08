Ronald de Boer waarschuwt Ajax-talent: "Vond hem onbetrouwbaar"

Ajax speelde zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen AS Monaco, maar Ronald de Boer toonde zich na afloop kritisch over het spel van Jorthy Mokio. De voormalig profvoetballer

"Als ik Mokio en Davy vandaag zie, dan zet ik op dit moment Davy als enige 'zes' neer", sprak de analyticus bijj Ziggo Sport. "Natuurlijk kan hij dan hulp krijgen van Taylor bij balverlies, maar hij (Klaassen, red.) is zó slim. Hij weet precies wanneer hij moet afhaken of moet druk zetten, maar vooral aan de bal is hij zo rustig. Mokio moet eigenlijk deze wedstrijd terugkijken en dan letten op Denis Zakaria", adviseert De Boer.

"Ik hou van Mokio's spel, hij neemt risico", benadrukt hij. "Dat mag je, dat hoort ook bij Ajax. Maar je moet niet onbetrouwbaar worden. Nou, vandaag vond ik hem onbetrouwbaar. Veel te veel balverlies. In de Champions League wordt dat afgestraft. Hij moet veel zuiniger zijn, betrouwbaar worden", aldus De Boer, die wel hoge verwachtingen heeft van Mokio. "In potentie gaat hij over vier jaar voor honderd miljoen euro weg", voorspelt hij.