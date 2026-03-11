Ronald de Boer ziet Cruijff snel ingrijpen: "Nog nooit gebeurd"

Jordi Cruijff greep afgelopen weekend in na de teleurstellende nederlaag bij FC Groningen. “Ik denk dat het de bedoeling was dat hij nog even bij Jong Ajax bleef, om later eventueel trainer van het eerste te worden. Dan kon hij een beetje feeling krijgen met de club en de talenten uit de opleiding. Op zich vind ik dat een heel goed idee. Het is alleen wat sneller gegaan", reageert De Boer bij ESPN.

De voormalig profvoetballer denkt dat Cruijff al rekening hield met dit scenario toen hij Garcia en zijn assistenten naar Amsterdam haalde. "Laten we eerlijk zijn: als je drie andere stafleden meeneemt, is dat niet alleen bedoeld voor het tweede elftal. Dat is nog nooit gebeurd", aldus De Boer. "Aan de ene kant vind ik het jammer dat hij nú al hoofdtrainer is geworden. Ik denk niet dat dit zijn beoogde pad was. Maar soms moet je beslissingen nemen, dat begrijp ik ook."