Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ronald de Boer ziet Cruijff snel ingrijpen: "Nog nooit gebeurd"

Max
bron: ESPN
Ronald de Boer bij Rondo
Ronald de Boer bij Rondo Foto: © FOTO: ZIGGO SPORT | Nathan Reinds

Ronald de Boer is niet verbaasd door de aanstelling van Oscar Garcia bij Ajax. De oefenmeester werd doorgeschoven van Jong Ajax naar de hoofdmacht na het vertrek van Fred Grim. 

Jordi Cruijff greep afgelopen weekend in na de teleurstellende nederlaag bij FC Groningen. “Ik denk dat het de bedoeling was dat hij nog even bij Jong Ajax bleef, om later eventueel trainer van het eerste te worden. Dan kon hij een beetje feeling krijgen met de club en de talenten uit de opleiding. Op zich vind ik dat een heel goed idee. Het is alleen wat sneller gegaan", reageert De Boer bij ESPN

De voormalig profvoetballer denkt dat Cruijff al rekening hield met dit scenario toen hij Garcia en zijn assistenten naar Amsterdam haalde. "Laten we eerlijk zijn: als je drie andere stafleden meeneemt, is dat niet alleen bedoeld voor het tweede elftal. Dat is nog nooit gebeurd", aldus De Boer. "Aan de ene kant vind ik het jammer dat hij nú al hoofdtrainer is geworden. Ik denk niet dat dit zijn beoogde pad was. Maar soms moet je beslissingen nemen, dat begrijp ik ook."

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

Drukke transferzomer verwacht: "Er is veel werk te verrichten"

0
Henk Spaan

Spaan vergelijkt Godts met PSV'er: "Verbazingwekkende verschillen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ronald de Boer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen snapt niks van aanstelling van Ajax: "Ideale schoonzonen"

0
Jordi Cruijff kijkt rond

Jordi Cruijff kon als speler naar Ajax: "Toen kwam Ferguson"

0
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties