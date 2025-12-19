AD Voetbalpodcast
Ajax historie & oud-spelers

Ronald Koeman deelt heftige update: "Uitzaaiingen richting lever"

Bjorn
Ronald Koeman
Ronald Koeman Foto: © Pro Shots

Ronald Koeman heeft donderdagavond een gezondheidsupdate gegeven over zijn vrouw Bartina. Bij Eva Jinek vertelde de bondscoach van het Nederlands elftal en oud-trainer van Ajax dat zijn 64-jarige vrouw nu in een chemo-traject zit.

In 2023 werd Bartina Koeman getroffen door chronische borstkanker. In oktober van dit jaar miste Koeman een training van het Nederlands elftal door de gezondheidstoestand van zijn vrouw. "Toen had ze wel weer behandeling en bleek toch dat er ook wel wat uitzaaiingen waren richting de lever", zegt Koeman. "Dat was heel spannend, dus we moesten echt duimen dat de behandeling aansloeg." 

De behandeling bleek effect te hebben. "Gelukkig slaat die aan. Ze heeft inmiddels elf chemobehandelingen achter de rug. Iedere week", aldus Koeman, die aangeeft dat zijn vrouw nog niet klaar is met de chemo's. "We gaan op vakantie. Ze mag er één overslaan, maar zal voorlopig toch wel door moeten met deze behandeling. Maar ze is ongelooflijk sterk en positief, dus dat is ook wel heel mooi." 

De thuissituatie is moeilijk voor iedereen. "Ze kan niet meer alles doen en is sneller vermoeid. Ook heeft ze last van bijverschijnselen", geeft Koeman aan, die ondanks alles positief blijft. "We pakken de dingen eruit die we heel belangrijk vinden en waar ze energie van krijgt. Dat helpt ons om samen sterk te blijven, ondanks alles wat er speelt."

