Ronald Koeman duidelijk over toekomst: "Die kans is heel klein"

Koeman heeft een rijke carriere met veel clubs achter zijn naam staan, maar denkt niet dat daar nog eentje bij gaat komen in de toekomst. "Het is niet definitief, maar de kans is heel klein dat ik nog een club ga trainen", vertelt de bondscoach van het Nederlands elftal dinsdagavond in De Avondetappe van NOS.

De oefenmeester geniet enorm van de positiviteit bij nationale elftallen. "Daar komt iedereen met een glimlach binnen. Iedereen is blij dat ze elkaar weer zien en weer Nederlands kunnen spreken met elkaar", legt hij uit. Bij een club is dat vaak anders. "Daar heb je ook meer te maken met teleurgestelde spelers. Daar wil je eigenlijk geen energie in stoppen, want dat wil je in het voetbalgedeelte stoppen."