Ronald Koeman geeft gezondheidsupdate: "Dan kies ik daarvoor"

"Ze heeft chronisch borstkanker. Dat is ooit begonnen in 2010, het is teruggekomen in 2018 en weer in 2023 en ze zit nog steeds volop in behandeling", vertelt Koeman openhartig. "Dat wil zeggen: om de drie weken. Ja, dat zijn momenten dat het dan weer minder gaat, allerlei bijverschijnselen. Dat is moeilijk voor het hele gezin, voor de kinderen, voor mij, voor de kleinkinderen. We waren ook twee weken op vakantie in Mallorca. Dan is ze even slecht en is ze niet fit. Ze is enorm afgevallen, maar ze is mentaal echt geweldig sterk."

Volgens Koeman heeft de ziekte van zijn vrouw geen invloed op zijn werk als bondscoach. "Gelukkig niet. Als bondscoach werk je niet iedere dag, dus er zijn ook heel veel momenten dat ik niet in functie ben en tijd heb voor andere dingen en ook tijd dus om er voor haar te zijn. Dat is mooi en belangrijk, daar gaat het uiteindelijk om", aldus Koeman, die onthult dat zijn vrouw afgelopen zomer niet bij het EK was, omdat ze toen in het ziekenhuis lag. "We zijn ook niet zo dat we daar mee te koop lopen. Alleen familie en vrienden weten hoe de situatie is."

Hélène Hendriks vraagt Koeman daarbij ook naar de toekomst. "Dit is misschien een hele persoonlijke vraag, maar hebben jullie daar afspraken over gemaakt, zeker ook richting het WK?", doelt de presentatrice van De Oranjezomer op het eindtoernooi van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

"Nee, geen afspraken, omdat wij nog steeds volledig vertrouwen hebben in de artsen", reageert Koeman. "Gelukkig is het ook een vorm die behandelbaar is. Als de ene behandeling op een gegeven moment uitgewerkt is, dan zijn er nog een aantal andere die op stapel liggen, dus dat is wel wat ons vertrouwen geeft en Bartina ook zeer zeker vertrouwen. Maar als het uiteindelijk wel een keer zover komt, dan is het logisch dat ik daarvoor kies."