"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Ronald Koeman haalt Emegha bij Oranje: zorgen om Wout Weghorst

Rik Engelbertink
bron: OnsOranje
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Emanuel Emegha heeft zijn eerste oproep voor Oranje binnen. Dat heeft alles te maken met de fysieke gesteldheid van Ajax-spits Wout Weghorst, die niet geheel fit is. Bij Oranje kijkt men aan of hij vrijdag mee kan doen of niet.

Dat meldt OnsOranje. Aanstaande vrijdag speelt Oranje het belangrijke WK-kwalificatieduel met Polen. Emegha, spits van Strasbourg, werd al vaker genoemd bij Oranje, maar tot een plek in de selectie kwam het nooit. Nu krijgt hij kans zich te bewijzen aan Koeman. 

Het Nederlands elftal speelt vrijdag 14 november vanaf 20.45 uur in Warschau tegen Polen. In groep G gaat Nederland aan kop met 16 punten, Polen volgt met 13. Maandag 17 november eindigt de WK-kwalificatiecampagne met een duel tegen Litouwen.

