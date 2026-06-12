Ronald Koeman junior doet open sollicitatie: "Bij een grote club"

Ronald Koeman junior weet nog niet waar zijn toekomst ligt. De keeper van Telstar, die vanwege een aflopend contract transfervrij zou kunnen vertrekken, neemt zorgvuldig de tijd om een beslissing te nemen en zou het liefst in Nederland blijven.

“Ik moet een stap maken naar een voetballende ploeg, met een goede speelwijze waardoor ik in mijn kracht kom, zoals Anthony Correia heeft gedaan bij Telstar", sprak hij donderdag bij Het Oranje Café op SBS6. "Het liefst ging ik natuurlijk met hem mee naar FC Utrecht. Ik ken hem, hij kent mij. Maar ze hebben daar al een geweldige keeper (Barkas, red.) en dat heeft hij ook aangegeven aan mij", aldus Koeman junior.

"Dat is meer een lijnkeeper; ik ben voetballend denk ik sterker dan hij. Tja, in Nederland: noem eens wat", vervolgt de sluitpost, die vervolgens moet lachen als hij de naam 'FC Twente' te horen krijgt. "Ik sta ook open voor een 'tweede keeper-rol' bij een grote club", erkent hij. In dat geval zou Koeman junior de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Lars Unnerstall, die normaal gesproken de eerste keus is bij de club uit Enschede.