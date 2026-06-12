Ronald Koeman junior doet open sollicitatie: "Bij een grote club"
Ronald Koeman junior weet nog niet waar zijn toekomst ligt. De keeper van Telstar, die vanwege een aflopend contract transfervrij zou kunnen vertrekken, neemt zorgvuldig de tijd om een beslissing te nemen en zou het liefst in Nederland blijven.
“Ik moet een stap maken naar een voetballende ploeg, met een goede speelwijze waardoor ik in mijn kracht kom, zoals Anthony Correia heeft gedaan bij Telstar", sprak hij donderdag bij Het Oranje Café op SBS6. "Het liefst ging ik natuurlijk met hem mee naar FC Utrecht. Ik ken hem, hij kent mij. Maar ze hebben daar al een geweldige keeper (Barkas, red.) en dat heeft hij ook aangegeven aan mij", aldus Koeman junior.
"Dat is meer een lijnkeeper; ik ben voetballend denk ik sterker dan hij. Tja, in Nederland: noem eens wat", vervolgt de sluitpost, die vervolgens moet lachen als hij de naam 'FC Twente' te horen krijgt. "Ik sta ook open voor een 'tweede keeper-rol' bij een grote club", erkent hij. In dat geval zou Koeman junior de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Lars Unnerstall, die normaal gesproken de eerste keus is bij de club uit Enschede.
Stiekem had de zoon van de bondscoach gehoopt dat hij mee mocht naar het WK in de Verenigde Staten. “Ik hoor wel vaker dat mensen vinden dat hij me als vierde keeper had kunnen meenemen. Dat had hij kunnen doen, ja", erkent hij. "Misschien durft hij me niet mee te nemen. Dan krijg je heel Nederland ook over je heen. Ik heb vaak aangegeven: ik ben er ook nog. Maar we hebben geweldige keepers in Nederland. Ik ben blij dat het er überhaupt een keertje over gaat. Dat had ik vroeger niet gedacht", besluit Koeman junior realistisch.
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