Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

Ronald Koeman nam na het teleurstellend verlopen WK 2026 afscheid als bondscoach van het Nederlands elftal. Toch betekent dat volgens zijn zaakwaarnemer Rob Jansen niet automatisch het einde van zijn trainersloopbaan. Jansen verwacht dat de oud-trainer van Ajax op termijn mogelijk terugkeert in het voetbal, al ziet hij hem eerder opnieuw aan de slag gaan als bondscoach dan als clubtrainer.

Koeman besloot na de uitschakeling van Oranje op het WK zijn functie neer te leggen. Nederland strandde in de zestiende finale tegen Marokko, dat na strafschoppen te sterk bleek. De verwachtingen rond het Nederlands elftal waren vooraf hooggespannen, waardoor de uitschakeling hard aankwam. Kort na het toernooi kwam Koeman met een afscheidsbericht. "Natuurlijk had ik mijn periode bij Oranje het liefst afgesloten met een wereldtitel. Die droom is helaas onvervuld gebleven. Maar boven alles overheerst de trots", schreef de voormalig international. "Het was een enorme eer om Nederland te mogen vertegenwoordigen als bondscoach."