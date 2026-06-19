Ronald Koeman krijgt duidelijk advies: "Dan breng je Weghorst"
Marciano Vink ziet dit WK geen reden voor Ronald Koeman om Memphis Depay in te brengen. De analist ziet in Donyell Malen, Brian Brobbey en Wout Weghorst betere opties.
Malen was de eerste wedstrijd van het WK de eerste spits en Vink zou daaraan vasthouden. "Ik kan me geen moment bedenken dat je Malen eruit zou halen en Memphis zou brengen", stelt hij in Voetbalpraat van ESPN. "Als je moet drukken, breng je Weghorst. Verder weg van de goal kan Brobbey of Malen zelf."
De analist zag de aanvaller van Corinthians niet overtuigen tijden zijn invalbeurt tegen Japan. "Memphis heeft die snelheid niet meer. Ik denk dat hij en Koeman zich in de voet hebben geschoten door hem zo snel te brengen, want iedereen heeft gezien dat de fitheid er helemaal niet is", oordeelt hij.
Vink ziet dat Ronald Koeman nog altijd vasthoudt aan Memphis Depay. "Memphis is voor Koeman heel belangrijk geweest en Koeman is loyaal aan zijn spelers. Nu zie je dat Memphis fit gemaakt moet worden en dan moet je hem minuten gaan geven", aldus de analist. "Als je Memphis nu brengt in een wedstrijd die nog niet gelopen is, dan zie je gewoon dat hij niet fit is. Of hij dat gaat halen voor de knock-outfase weet ik ook niet."
Zet in op Nederland tegen Zweden!
Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond de tweede groepswedstrijd op het WK tegen Zweden. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Vermeulen had 'venijnig gesprek' met Kroes: "Hij was pissig"
Ronald Koeman krijgt duidelijk advies: "Dan breng je Weghorst"
Ajax maakt eerste oefentegenstander in voorbereiding bekend
'L'Equipe: transfersom voor Caio Henrique valt nóg hoger uit'
Nederland treft Zweden op WK: BetMGM pakt uit met fraaie odds
'Ajax zet streep door komst talenten uit Portugal en Engeland'
Ajax legt talent vast: "Hij weet nu al het verschil te maken"
'Ronald Koeman stopt na WK: drie oud-trainers Ajax staan klaar'
Deense club niet geheimzinnig: "Dolberg valt in die categorie"
'Ajax, Feyenoord en PSV grijpen naast talentvolle aanvaller (17)'
'Meer details over Henrique-deal: Ajax tast diep in de buidel'
Ten Hag als bondscoach van Oranje? "Dat ambieer ik best wel"
Litmanen schittert bij ingang Ajax: "Supermooi geworden" (video)
Oranje moet vrezen: "Nederland is echt kansloos tegen Marokko"
Beuker legt talent (18) vast bij Ajax: "Intelligente verdediger"
'Ajax heeft beet; Braziliaan geeft ja-woord aan de Amsterdammers'
Erik ten Hag over Ajax-pupil: "Dat mist Oranje nog wel eens"
Nieuwe WK-regels komen binnenkort naar de Eredivisie: "Absoluut"
Theo Janssen over periode bij Oranje: "Ik werd heel cynisch"
'Ajax gaat vol voor komst van AS Monaco-speler van tien miljoen'
'Feyenoord legt contractvoorstel neer bij jonge Ajax-aanvaller'
'Bij Ajax genoemde doelman (27) wil snel vertrekken uit Spanje'
'Tadic laat contract ontbinden en vertrekt bij club uit VAE'
'Ajax troeft concurrentie af en strikt Marokkaanse wereldkampioen'
Eredivisionist geïnteresseerd in Weghorst: "Wie wil zo'n spits niet?"
Wesley Sneijder: "Dat is bullshit, dat is echt de grootste onzin"
'Sparta Rotterdam ligt op kop om gewilde Ajacied in te lijven'
Valentijn Driessen bekritiseert Ajax-speler: "Gewoon dramatisch"
BREAKING | Ziggo stopt als hoofdsponsor bij Ajax: "Logisch moment"
Berghuis over teleurstellend seizoen Ajax: "Dat zegt ook alles"