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Ronald Koeman krijgt duidelijk advies: "Dan breng je Weghorst"

Max
bron: ESPN
Wout Weghorst in Oranje
Wout Weghorst in Oranje Foto: © MTB-Photo

Marciano Vink ziet dit WK geen reden voor Ronald Koeman om Memphis Depay in te brengen. De analist ziet in Donyell Malen, Brian Brobbey en Wout Weghorst betere opties. 

Malen was de eerste wedstrijd van het WK de eerste spits en Vink zou daaraan vasthouden. "Ik kan me geen moment bedenken dat je Malen eruit zou halen en Memphis zou brengen", stelt hij in Voetbalpraat van ESPN. "Als je moet drukken, breng je Weghorst. Verder weg van de goal kan Brobbey of Malen zelf."

De analist zag de aanvaller van Corinthians niet overtuigen tijden zijn invalbeurt tegen Japan. "Memphis heeft die snelheid niet meer. Ik denk dat hij en Koeman zich in de voet hebben geschoten door hem zo snel te brengen, want iedereen heeft gezien dat de fitheid er helemaal niet is", oordeelt hij. 

Vink ziet dat Ronald Koeman nog altijd vasthoudt aan Memphis Depay. "Memphis is voor Koeman heel belangrijk geweest en Koeman is loyaal aan zijn spelers. Nu zie je dat Memphis fit gemaakt moet worden en dan moet je hem minuten gaan geven", aldus de analist. "Als je Memphis nu brengt in een wedstrijd die nog niet gelopen is, dan zie je gewoon dat hij niet fit is. Of hij dat gaat halen voor de knock-outfase weet ik ook niet."

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