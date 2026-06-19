Ronald Koeman krijgt duidelijk advies: "Dan breng je Weghorst"

Malen was de eerste wedstrijd van het WK de eerste spits en Vink zou daaraan vasthouden. "Ik kan me geen moment bedenken dat je Malen eruit zou halen en Memphis zou brengen", stelt hij in Voetbalpraat van ESPN. "Als je moet drukken, breng je Weghorst. Verder weg van de goal kan Brobbey of Malen zelf."

De analist zag de aanvaller van Corinthians niet overtuigen tijden zijn invalbeurt tegen Japan. "Memphis heeft die snelheid niet meer. Ik denk dat hij en Koeman zich in de voet hebben geschoten door hem zo snel te brengen, want iedereen heeft gezien dat de fitheid er helemaal niet is", oordeelt hij.