Ronald Koeman laat licht schijnen op beleid Ajax: "Zeer positief"

Ronald Koeman kijkt met vertrouwen uit naar de komst van Jordi Cruijff bij Ajax. De bondscoach van het Nederlands elftal is uitgesproken positief over de aanstaande technisch directeur van de Amsterdammers en ziet in hem iemand die de club verder kan helpen.

In gesprek met De Telegraaf wijst Koeman op de internationale ervaring van Cruijff. "Het kan een voordeel zijn dat hij langer in Spanje dan in Nederland heeft gewoond en dat veel meningen in kranten en in talkshows langs hem heen gaan. Maar Jordi weet dat als je bij Ajax werkt, en dat geldt ook voor de grote clubs in Spanje, je dagelijks wordt gevolgd en beoordeeld", aldus de bondscoach. "Bij FC Barcelona was dat ook zo. Het zijn allebei heel moeilijke clubs, omdat men verwacht dat er goed, aanvallend voetbal wordt gespeeld en prijzen worden gewonnen. De ervaring in Barcelona is een pré, absoluut."

Koeman verwacht dat Cruijff een sterke indruk zal maken in Amsterdam. "En vergis je niet: Jordi is een lieve, rustige goedlachse jongen, die het liefst op de achtergrond staat. Maar hij heeft een duidelijke mening, durft harde maatregelen te nemen en kan die goed uitleggen. Ik ben zeer positief, omdat Jordi iemand is die heel goed, gestructureerd en serieus werkt. En de naam Cruijff is onlosmakelijk met Ajax verbonden. Ik denk dat dit een zeer goede eerste stap is om Ajax weer daar te krijgen waar de club hoort te staan."

De bondscoach noemt het bovendien een mooie gedachte dat Cruijff met zijn professionaliteit bij Ajax aan de slag gaat. "Jordi heeft zelf in de jeugd van Ajax gespeeld en Johan heeft een groot en succesvol verleden bij de club. Hoewel er natuurlijk ook weleens strubbelingetjes zijn geweest. Maar die horen er ook bij", zegt Koeman, die zelf met Cruijff samenwerkte bij FC Barcelona. "Voor mij was hij het perfecte klankbord. En het klopt zeker dat Jordi oog had voor zelfopgeleide talenten. Zijn voetbalvisie komt grotendeels overeen met die van Johan en met het DNA van Ajax."

Tot slot benadrukt Koeman het belang dat Cruijff hecht aan de jeugdopleiding, zonder het resultaat uit het oog te verliezen. "Maar hij weet ook dat het om resultaat gaat. Dat probeert hij op een goede, aanvallende manier te behalen. En als er talentvolle jeugd aan de deur klopt, dan zet hij die deur open. Jordi is in dat geval de eerste die vindt dat zulke jongens de kans moeten krijgen. Dat was bij FC Barcelona ook zo. Daar heeft hij wel zijn gedachtes over, omdat hij als speler en directeur in de Barcelona-opleiding heeft mogen rondkijken", vertelt Koeman. "Hij weet uit eigen ervaring hoe je topspelers moet opleiden en hoe je vervolgens met ze moet omgaan. Hij zal de opleiding op een hoog niveau willen krijgen, zodat er weer écht goede spelers uit voortkomen. Dat is de levensader van Ajax."