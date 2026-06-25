Ronald Koeman laat van zich horen: "Die conclusie is niet juist"

Na afloop van de uitlooptraining in Kansas City sprak Koeman uitgebreid met Malen. De aanvaller van AS Roma zit inmiddels op zes interlands zonder doelpunt en werd opnieuw vroegtijdig gewisseld. Omdat Malen na het gesprek enige tijd voor zich uit bleef staren, ontstonden speculaties dat er slecht nieuws was gedeeld.

Koeman weerspreekt die interpretatie. In gesprek met De 538 Middagshow zegt hij: "Als men dat denkt, dan is die conclusie niet de juiste." De bondscoach bevestigt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden, maar benadrukt dat daar niets bijzonders achter gezocht hoeft te worden. "Ik heb met Donyell gesproken, dat klopt," aldus Koeman. "Hij werd gewisseld na 45 minuten, dus dan verdien je een uitleg over het hoe en waarom. Aan dat gesprek kan iedereen dan een draai geven, maar wij weten wat er besproken wordt en dat wil ik zo laten."