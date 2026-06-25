Ronald Koeman laat van zich horen: "Die conclusie is niet juist"
Ronald Koeman heeft meer duidelijkheid gegeven over het gesprek dat hij voerde met Donyell Malen na de wedstrijd tussen Nederland en Zweden. Volgens de bondscoach moeten er geen verkeerde aannames worden gedaan over het veelbesproken onderonsje.
Na afloop van de uitlooptraining in Kansas City sprak Koeman uitgebreid met Malen. De aanvaller van AS Roma zit inmiddels op zes interlands zonder doelpunt en werd opnieuw vroegtijdig gewisseld. Omdat Malen na het gesprek enige tijd voor zich uit bleef staren, ontstonden speculaties dat er slecht nieuws was gedeeld.
Koeman weerspreekt die interpretatie. In gesprek met De 538 Middagshow zegt hij: "Als men dat denkt, dan is die conclusie niet de juiste." De bondscoach bevestigt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden, maar benadrukt dat daar niets bijzonders achter gezocht hoeft te worden. "Ik heb met Donyell gesproken, dat klopt," aldus Koeman. "Hij werd gewisseld na 45 minuten, dus dan verdien je een uitleg over het hoe en waarom. Aan dat gesprek kan iedereen dan een draai geven, maar wij weten wat er besproken wordt en dat wil ik zo laten."
Volgens Koeman is de ophef vooral ontstaan doordat het gesprek zichtbaar was voor de camera's. Zelf heeft hij naar eigen zeggen weinig meegekregen van de reacties in Nederland. "Op het moment dat ik met spelers praat, ben ik waarschijnlijk in beeld en vragen de media zich af wat er besproken wordt."
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Ronald Koeman laat van zich horen: "Die conclusie is niet juist"
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