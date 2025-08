Ronald Koeman ontvangt bijzondere prijs: "Kanon zwijgt nooit"

Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, licht de keuze voor Koeman uitgebreid toe tegenover VriendenLoterij Eredivisie. "Opgegroeid in Groningen, groot geworden in Amsterdam en Eindhoven en werd man van de wereld in Barcelona. Een iconisch figuur in de Nederlandse voetbalgeschiedenis, afkomstig uit de ultieme voetbalfamilie. Thuis ging het nooit ergens anders over. En dat is tot op de dag van vandaag eigenlijk niet anders.

"Al ruim vier decennia lang bepaalt hij voor een groot deel het aanzien van het Nederlands voetbal. In binnen- en buitenland. Hij houdt meer van winnen dan wie dan ook. Iets wat hij ook altijd doet. Specialiteit van het huis. Op en top professional. Heeft altijd en overal een mening over. Is uitgesproken, maar nooit uitgesproken. Het kanon zwijgt nooit. Lange tijd niet met zijn voeten, nimmer met zijn mond. Daarmee is hij de droom van iedere journalist. Met Ronald Koeman is het nooit saai", besluit De Jong.

Koeman is de enige die zowel als speler als trainer actief was bij de drie traditionele topclubs: Ajax, Feyenoord én PSV. Hij kwam tot 342 wedstrijden in de Eredivisie als speler, en stond daarnaast 336 keer langs de lijn als coach. In totaal leverde dat twintig jaar Eredivisie-ervaring op.