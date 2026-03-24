Ronald Koeman over oud-Ajacied: "Hij is nu vele malen fitter"

Ronald Koeman kan de recente prestaties van Brian Brobbey in de Premier League wel waarderen. De oud-Ajacied zit dan ook bij de selectie van het Nederlands elftal van bondscoach Koeman.

"Ik kan hem het beste vergelijken met de vorige periode bij het Nederlands elftal", vertelt Koeman op de persconferentie van het Nederlands elftal. "Toen hij nog bij Ajax speelde. Hij is vele malen fitter en past zich geweldig aan wat de Premier League vraagt aan intensiteit. Daar had hij nog wel eens problemen mee", aldus Koeman.

Brobbey was afgelopen weekend nog dé grote man tijdens de Tyne–Wear derby tussen Newcastle United en Sunderland. De voormalig Ajacied scoorde in de slotfase de winnende treffer voor 'The Black Cats', waardoor de club over de grote concurrent heen is gewipt op de ranglijst.