Ronald Koeman reageert op uitspraken Weghorst: "Hij had gelijk"

Ronald Koeman vindt dat Ajax zondag benadeeld werd tijdens de 2-1-nederlaag tegen FC Utrecht. De bondscoach is het eens met spits Wout Weghorst, die na afloop fel uithaalde naar de arbitrage. Volgens Koeman had de treffer van Weghorst gewoon moeten tellen.

De goal van de spits werd afgekeurd nadat scheidsrechter Danny Makkelie, op advies van de VAR, een overtreding van Lucas Rosa op Gjivai Zechiël had geconstateerd. Kort daarna kwam FC Utrecht op voorsprong via Matisse Didden.

Op de persconferentie van maandag sprak Koeman zijn zorgen uit over de rol van de VAR en de kwaliteit van de arbitrage in Nederland. "Ik denk dat de VAR een rol speelt in wanneer scheidsrechters die wel of niet gebruiken. De ene keer wel, de andere keer niet. Daar zit vooral een rol in bij het niveau van de scheidsrechters", aldus de bondscoach.

Koeman noemt het afgekeurde doelpunt van Weghorst als voorbeeld. "Daar had ik ook wel moeite mee. Dan komt de VAR en die beslist of het wel of geen overtreding is… Ik had het heel goed gevonden als hij gewoon had gezegd: het is een doelpunt. Ik vond dat Wout daarin wel gelijk had", zegt de bondscoach van Oranje.

Verslaggeefster Noa Vahle reageerde daarop: "Weghorst was vrij uitgesproken inderdaad." Waarop Koeman met een glimlach antwoordde: "Dat is Wout altijd wel."