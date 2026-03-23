Ronald Koeman schrok enorm van Klassieker: "Het is zorgelijk"

Ronald Koeman is enorm geschrokken van de Klassieker zondag. De bondscoach van het Nederlands elftal merkt dat het niveau van het Nederlandse voetbal dit seizoen niet al te best is.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax was weinig vermakelijk en eindigde in 1-1. "Ik heb eerst N.E.C. gezien. Dat was wel leuk, maar daar waren weinig internationals. Daarna de Klassieker, dat was minder leuk", geeft Koeman vrijdag aan op de persconferentie. "Ik heb daar wel met zorgen naar gekeken. Het is zorgelijk voor het Nederlands voetbal."

Ook in Europa stelde de Nederlandse clubs dit seizoen teleur. "Ik denk dat iedereen in Nederland zich zorgen zou moeten maken, het niveau was heel matig", oordeelt de bondscoach van Oranje. "Als je naar de competitie kijkt de laatste weken, speelt PSV ook niet 'des PSV's', maar als je dan toch nog een straatlengte voor staat, is dat wel zorgwekkend. Maar ik kan daar verder niks aan doen."