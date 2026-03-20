Ronald Koeman selecteert 26 spelers: Wout Weghorst weer in Oranje

Ronald Koeman heeft 26 spelers, waaronder Ajax-aanvaller Wout Weghorst, opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. Ook voormalig Ajacied Noa Lang, die deze week bij Galatasaray uitviel met een nare duimblessure in de return tegen Liverpool, hoort bij de groep. Kees Smit (AZ) zit er voor het eerst bij. 

Dat valt te lezen op de website van OnsOranje. Oranje speelt op vrijdag 27 maart in de Johan Cruijff Arena tegen Noorwegen en op dinsdag 31 maart staat in het Philips Stadion de oefenwedstrijd tegen Ecuador op het programma. Beide duels beginnen om 20:45 uur. 

Selectie Oranje

Doel: Bart Verbruggen (Brighton), Justin Bijlow (Genoa), Mark Flekken (Bayer Leverkusen)

Achterhoede: Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Jurriën Timber (Arsenal), Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (Internazionale) Micky van de Ven (Tottenham), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jorrel Hato (Chelsea)

Middenveld: Tijjani Reijnders (Tottenham), Ryan Gravenberch (Liverpool), Xavi Simons (Tottenham), Quinten Timber (Marseille), Jerdy Schouten (PSV), Luciano Valente (Feyenoord), Kees Smit (AZ), Teun Koopmeiners (Juventus)

Aanval: Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (AS Roma), Noa Lang (Galatasaray), Brian Brobbey (Sunderland), Wout Weghorst (Ajax).

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zondag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
